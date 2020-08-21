باسم قاسم يطالب بدعم دعوة رئيس نادي الصناعات لعودة الروح للملاعب الرياضية

2020/08/21 | 23:04 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا/ طالب مدرب كرة الزوراء باسم قاسم ادارات الاندية والمدربين بتعضيد دعوة رئيس نادي الصناعات الكهربائية علي خلف بضرورة عودة الروح الرياضية للملاعب.



وقال قاسم للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" نبارك القرار الحكيم والخطوة الاولى لقطع مسافة الالف ميل ،التي اتخذت من قبل رئيس نادي الصناعات الكهربائية الكابتن علي خلف بضرورة اتخاذه قرار عودة النشاطات الرياضية نهاية هذا الشهر ".



واضاف :" اتمنى من ادارات الاندية الاخرى ان تسير بهذا الاتجاه ، وان نكون بموقف موحد انطلاقا من مبدأ / اذا زال السبب بطل العجب / ".واضاف :" من غير المقبول كل هذه الممارسات الحياتية اليومية ولمجاميع عديدة من الناس ، دون ان تعود الممارسات والنشاطات الرياضية للاندية المتمثلة بتواجد عدد صغير لايتعدى الثلاثين لاعبا وعلى مساحة واسعة ومفتوحة تعادل اضعاف مساحات المول الواحد ".وتابع :" ان هذا لا يقبله العقل ولا المنطق ، ولانريد هنا ان نغرد خارج السرب لا قانونا ولا خلقا ، بقدر مانريد ان نوصل أصواتنا الحقة ونلفت الانتباه لضرورة عودة المنافسات الرياضية"./انتهى

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