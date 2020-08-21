لا حاجة لأخصائي أو مختبر.. الكشف عن الإصابة بكورونا خلال 30 ثانية

2020/08/21 | 23:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فحص تنفس إسرائيلي من تحديد الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد بشكل صحيح بجميع المرضى في تجربة سريرية في مدينة ووهان الصينية، وفقا لدراسة حديثة التحكيم.

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