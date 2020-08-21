تفجير دراجة مفخخة قرب ساحة تظاهرات ذي قار (فيديو)

2020/08/21 | 23:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصيب ثلاثة متظاهرين، اليوم الجمعة، في ساحة الحبوّبي، بمحافظة ذي قار، إثر انفجار دراجة مفخخة.



وذكر مراسلنا، أن دراجة نارية كانت مركونة في ساحة الحبّوبي، انفجرت، مما أدى إلى إصابة ثلاثة متظاهرين، بجروح متفاوتة.

وأضاف أن المتظاهرين، نقلوا المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

ولفت إلى احتراق خيمتين من خيم الاحتجاج إثر الحريق الذي نشب عقب الانفجار.

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