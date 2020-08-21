2020/08/21 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متلازمة ستوكهولم..ثنائية الضحية والجلاد – مريم لطفي هي ظاهرة نفسية تصيب الفرد عندما يتعاطف مع خاطفه او مغتصبه او عدوه الذي يسيء له باي شكل من الاشكال،ويظهر له الولاء،حيث ان مثل هذه المشاعر تبدو غير عقلانية ولامنطقية،بل انها مشاعر نفسية مضطربة تقوم على ولاء الضحية لمعنفها ايا كان خاطفا،او مغتصبا،اومعتديا،او قد تتجمع جل هذه […]

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