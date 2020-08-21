2020/08/21 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجموعة الشعرية إستعارات جسدية ثيمات ولوج مسارب القصيدة ما قبل القول: يقول الروائي باولو كويلهو: “هناك لغة تتحدى الكلمات”.بين لفظ يعانق المعنى، بين قصيدة بهشاشة الروحي أو وله الفراشات العطاش يطفو على الحلم ويخط قصيدة فتحت شباكها كي تطير أيائل المعنى، مثل برق شع أو ظل توارى في السراب، لتولد من رحم الحياة قصيدة […]

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