2020/08/21 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين الشاعرة العربية والروائية أهي جرأة أم إباحية؟ بشرى البستاني يرى بعض النقاد أن الروائية العربية أكثر جرأة فِي بلوغ المناطق المحظورة من الشاعرة… وأنها قالت فِي الايروتيك فِي أقل من قرن ما لم تقله الشَّاعرة فِي قرون عديدة، لكن فات هؤلاء النقاد أن القضية ليست قضية جرأة قدر ما هي قضية رؤية للأدب وماهيته […]

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