الإعلام الأمني : إصابة مواطنين اثنين بانفجار عبوة ناسفة داخل ساحة الحبوبي

2020/08/21 | 23:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، اصابة مواطنين اثنين بانفجار عبوة ناسفة داخل ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار.

وذكر الخلية في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "عبوة ناسفة بدراجة نارية انفجرت خلف أحد الخيم داخل ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار، ادت الى اصابة مواطنين اثنين بجروح خفيفة" .

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