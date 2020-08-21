كربلاء تعد خطة لزيارة عاشوراء وفق معطيات أمنية وصحية

2020/08/21 | 23:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت حكومة كربلاء المحلية ، مساء الجمعة ، إنها ” أعدت خطة لزيارة العاشر من محرم الحرام .وقال نائب المحافظ علي الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الحكومة المحلية أعدت خطة لزيارة العاشر من المحرم على وفق المعطيات الامنية والصحية التي ترافق مراسيم […]

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