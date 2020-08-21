العثور على آثار حيوانات عمرها 400 ألف عام في سيبيريا

2020/08/21 | 23:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..عثر علماء إقليم الأورال الروسي على كميات كبيرة من عظام حيوانات تعود إلى فترة ما قبل التاريخ ويتراوح عمرها بين 20 ألف عام و400 ألف عام.وذلك أثناء البعثة العلمية التي أجروها على ضفاف أنهر فاغاي وتوبول وإرتيش في مقاطعة تيومين الروسية بغرب سيبيريا.وبينها عظام فيلة الماموث والثيران ودببة الكهف والأحصنة البرية ووحيد القرن.[…]

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