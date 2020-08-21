شريعة نهر أبو چفوف وشهرزاد - ذياب مهدي محسن

2020/08/21 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ذياب_مهدي_محسن أستهلال : ---- ذلك العاشق إِنِّا ...



قد عرفناه قديما إنه لا ينتهي من زحفه نحو رباناوله نحن بنينا وله شدنا قرانا أنه زائرنا المألوف مازال كريماكل عام ينزل الوادي ويأتي للقانا نحن أفرغنا اكواخنا في جنح ليلوسنؤويه ونمضي ...



أنه يتبعنا في كل أرضوله نحن نصليوله نفرغ شكوانا في العيش الممل "نازك الملائكة" حينها عبرت للصف الثاني م ......





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