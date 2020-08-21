2020/08/21 | 23:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق مبان في بورتلاند الأمريكية بعد تحذير من سيارة مفخخة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إغلاق مبان في بورتلاند الأمريكية بعد تحذير من سيارة مفخخة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).