السكك الحديد ترد على

2020/08/21 | 23:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ردت شركة سكك الحديد التابعة لوزارة النقل على مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي.وعدت الشركة في بيان المقطع بانه "يسيء الى سمعتها".

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