وزير الخارجية : الخلاف الاميركي الايراني لايمكن ادارته من داخل العراق

2020/08/21 | 23:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / دعا وزير الخارجية فؤاد حسين دول الجوار الى عدم التدخل بشؤون العراق الداخلية .وقال حسين في تصريح متلفز :" ان احترام سيادة العراق هو الشرط الوحيد الذي نطلبه من دول الجوار ".واكد وزير الخارجية :" ان الخلاف الامريكي الايراني لا يمكن ادارته من داخل العراق"، مبينا :" ان الدبلوماسية و الحوار سلاح العراق في حل المشكلات "./ انتهى

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