وزير الخارجية : اتفقنا مع الامريكان على اعادة انتشار قواتهم في العراق

2020/08/21 | 23:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن وزير الخارجية فؤاد حسين عن الاتفاق مع واشنطن على اعادة انتشار القوات الامريكية في العراق .وقال حسين في تصريح متلفز :" ان مختصين وفنيين سيبحثون جدولة اعادة نشر القوات الامريكية " .



واضاف :" ان هناك حاجة عراقية عسكرية امنية تدريبية لوجود الامريكان "./ انتهى

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