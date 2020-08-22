2020/08/22 | 00:00 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجار دراجة نارية مفخخة بعبوة ناسفة في ساحة الحبوبي وسط الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/22 | 00:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار دراجة نارية مفخخة بعبوة ناسفة في ساحة الحبوبي وسط الناصرية) نشر أولاً على موقع (الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار دراجة نارية مفخخة بعبوة ناسفة في ساحة الحبوبي وسط الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه).