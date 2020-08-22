البصرة تتنظر ارتفاعاً نسبياً للرطوبة غداً

2020/08/22 | 00:01 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} تنتطر محافظة البصرة يوم غد ارتفاعا نسبيا بالرطوبة.





وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك ان " من مساء يوم غدٍ السبت متوقع تحول في الرياح الى جنوبية شرقيه وارتفاع نسبي للرطوبة على مناطق البصرة خصوصا مناطق جنوب شرق".

رغد دحام

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