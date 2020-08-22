إشبيلية العنيد يهزم إنتر ميلان ويتوج بكأس الدوري الأوروبي

2020/08/22 | 00:01 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} هزم فريق إشبيلية، منافسه إنتر ميلان 3-2 في نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب راين إينرجي ستاديون في ألمانيا.





وتوج الفريق الاندلسي بالكأس بعد مباراة مارثونية..



يتبع

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