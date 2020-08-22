لوكاكو يهدي أشبيلية لقب الدوري الاوروبي على حساب فريقه أنتر ميلان

2020/08/22 | 00:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أهدى لاعب أنتر ميلان الايطالي لوكاكو اليوم الجمعة (21 آب 2020) لقب الدوري الاوروبي الى أشبيلية الاسباني بعد أن سجل هدف الثقدم الثالث لصالح منافسة بالخطأ في مرماه وانتهاء اللقاء 3 – 2 لصالح الفريق الاسباني في نهائي البطولة، بلقاء جرى على ملعب راين إينرجي ستاديون في ألمانيا.

بداية المباراة شهدت القوة والسرعة والضغط من الطرفين مع افضلية لاشبيلية الاسباني، لكن التفوق جاء عكس المجريات بعد احتساب حكم اللقاء ركلة الجزاء للأنتر في الدقيقة 3 مع بطاقة صفراء للاعب اشبيلية كارلوس، سددها لوكاكو وسجل منها هدف التقدم للانتر عند الدقيقة 5، لكن اشبيلية استمر بافضليته وادرك التعادل في الدقيقة 11 برأسية لوك دي يونج، وأشتدت المباراة بعد التعادل واصبحت مفتوحة في الضغط والهجوم المتبادل والفرص الفعالة المتاحة، وجاء التقدم هذه المرة لاشبيلية وبرأسية لوك دي يونج ايضا في الدقيقة 33، ولم تمضي سوى ثلاث دقائق حتى أدرك الانتر التعادل برأسية جودين، لينتهي الشوط الاول 2 -2.

إختلف الحال في الشوط الثاني عندما انتقلت الافضلية للانتر مع تحفظ من الطرفين في الدفاع فتالشت الفرص الفعالة للتسجيل، الا ان لاعب الانتر لوكاكو منح اشبيلية هدية وهدف التقدم لمنافسه عندما سجل بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 74 ، لينتهي اللقاء اسباني 3 – 2.

وتأهل النيراتزوري للمباراة النهائية بعدما اكتسح شاختار دونيتسك الأوكراني (5-0)، فيما حجز الفريق الإسباني تذكرة النهائي بالفوز على مانشستر يونايتد (2-1).

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