التعليم تعلن إجراء الامتحان التنافسي للدراسات العليا في القاعات الدراسية

2020/08/22 | 00:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، اجراء الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا في القاعات الدراسية.وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تقرر إجراء الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا للعام 2020/2021 في القاعات الدراسية".

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