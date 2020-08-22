إشبيلية يتوج بطلًا لبطولة الدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه

2020/08/22 | 00:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏المستقلة… توج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي عقب تغلبه على إنتر ميلان، بنتيجة (3-2)، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الجمعة، بملعب راين إينرجي ستاديون بمدينة كولون الألمانية.سجل روميلو لوكاكو ودييجو جودين هدفي الإنتر بالدقائق (5 و36)، بينما أحرز لوك دي يونج (12 و33) ودييجو كارلوس (74) أهداف إشبيلية.البداية جاءت سريعة حيث حصل لوكاكو […]

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