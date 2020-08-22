للمرة السادسة .. اشبيلية الاسباني بطلا للدوري الاوروبي

2020/08/22 | 00:06 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / فاز نادي اشبيلية الاسباني ببطولة الدوري الاوروبي ، بفوزه على انتر ميلان الايطالي بثلاثية مقابل هدفين .سجل اهداف اشبيلية لوك دي يونج في الدقيقتين 12 و33 ، ولاعب الانتر لوكاكو عن طريق الخطأ في الدقيقة 74 .فيما سجل للانتر لوكاكو من ضربة جزاء في الدقيقة 5 ، ودييغو جودين في الدقيقة 36 .وهذا اللقب هو السادس لاشبيلية بهذه البطولة ./ انتهى

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