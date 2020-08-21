هل تجنّى صلاح على راموس؟.. فيديو جديد لحادث الالتحام الشهير

2020/08/22 | 00:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان صلاح قد اضطر للخروج في الشوط الأول من المباراة قبل عامين، وعيناه مغرورقة بالدموع جراء إصابة شديدة في كتفه، بعد التحامه القوي براموس.

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