2020/08/22 | 00:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، عن إجراء الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا للعام 2020/2021 في القاعات الدراسية.



وجاء في وثيقة تلقى "ناس" نسخة منها، (21 اب 2020)، أنه "نظرا لاهمية الامتحان التنافسي في تحديد القبول في الدراسات العليا مع تفاوت معدلات الخريجين بين الجامعات الحكومية والجامعات/ الكليات الاهلية ولتحقيق الرصانة العلمية والعدالة بينهم، فقد تقرر ان يكون الامتحان التنافسي في القاعات الدراسية حسب الجدول المدرج ادناه مع مراعاة توجيهات لجنة الصحة والسلامة والمتضمنة التباعد ولبس الكمامات والكفوف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار جديد: التعليم العالي تحسم جدل الامتحان التنافسي للدراسات العليا (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار جديد: التعليم العالي تحسم جدل الامتحان التنافسي للدراسات العليا (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).