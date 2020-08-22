انفجار يهز الناصرية جنوب العراق

2020/08/22 | 00:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر امني عراقي، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة بدراجة نارية في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، انفجرت مساء الجمعة، ما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح"....

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