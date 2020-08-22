احتجاجات غاضبة لمحاسبة قتلة الناشطين في البصرة

2020/08/22 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬ تجددت‭ ‬التظاهرات‭ ‬الغاضبة‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬للمطالبة‭ ‬بمحاسبة‭ ‬قتلة‭ ‬الناشطين‭ ‬في‭ ‬اغتيالات‭ ‬منظمة‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬الاخيرة‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬قتل‭ ‬ناشطان‭ ‬ونجا‭ ‬ثلاثة‭ ‬أخرون‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬اغتيال‭ ‬استمر‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬اودى‭ ‬بضحايا‭ ‬جدد‭ ‬للصراع‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬موالين‭ ‬لإيران‭ ‬والحكومة‭ ‬التي‭ ‬يزور‭ ‬رئيسها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬وحرق‭ ‬الغاضبون‭ […]

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