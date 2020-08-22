2020/08/22 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلاّ سعد البزّاز – عبد الجبار الجبوري تعود جذورالماء الأولى لسعد البزاز الى أرومة مباركة،يعرفها القاصي والداني في الموصل،أسرة وطنية (أبٌ عن جد)، فأخوه الخطيب هشام عبد السلام من اعلام الموصل،له مواقف في ثورة الشواف،وخاله الشاعر الرائد الراحل شاذل طاقة،وإخوته (آل طاقة)، لهم حضورإجتماعي مؤثر في الموصل، ينحدر سعد ابو الطيب ،من عشيرة السادة الحياليين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلاّ سعد البزّاز – عبد الجبار الجبوري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلاّ سعد البزّاز – عبد الجبار الجبوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).