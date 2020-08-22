2020/08/22 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المشرق) تعزيز للجوامع بعيداً عن الفوارق- الحسن بن طلال تختزن الذاكرة الجمعية لأعمدة الأمة الأربعة (العرب والترك والكرد والفرس) خلاصة تجربة الحضارة العربية الإسلامية عبر التاريخ، وهي ذاكرة تقوم على إنجازات إنسانية عميقة في مجال الفلسفة والطب والعلوم والآداب.إن مجرد استدعاء هذه الذاكرة، واستعادة منجزاتها، يجعلنا نتساءل، عن مبررات الدعوة لاستعادة دور (المشرق) في […]

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