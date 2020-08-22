التحالف الدولي: مكافحة الإرهاب في كوردستان اعتقلت خلية نائمة لداعش في اربيل

2020/08/22 | 00:24 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات مكافحة الإرهاب في اقليم كوردستان

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