محافظ ذي قار يوجه بالتحقيق في حادث ساحة الحبوبي

2020/08/22 | 00:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذي قار – واع

وجه محافظ ذي قار ناظم الوائلي، قيادة شرطة المحافظة بالتحقيق الفوري بحادث الانفجار الذي وقع في ساحة الحبوبي.

وقال الوائلي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه يدين العمل الإجرامي الذي استهدف ساحة الحبوبي ، لافتا الى انه وجه قيادة الشرطة بالتحقيق الفوري في حادث الانفجار.

ودعا الوائلي، بحسب البيان، قيادة الشرطة الى نشر المزيد من القوات الامنية في محيط ساحة الحبوبي ، مشددا على ضرورة تعاون المتظاهرين والمواطنين مع القوات الامنية والابلاغ عن جميع الحالات المشبوهة.

يشار الى ان خلية الاعلام الامني، اعلنت اليوم الجمعة، اصابة مواطنين اثنين بانفجار عبوة ناسفة داخل ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار.

وذكر الخلية في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "عبوة ناسفة بدراجة نارية انفجرت خلف أحد الخيم داخل ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار، ادت الى اصابة مواطنين اثنين بجروح خفيفة" .

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