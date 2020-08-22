بالوثيقة.. عودة البيشمركة لأربع مناطق متنازع عليها بينها كركوك

2020/08/22 | 00:32 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} وافقت قيادة العمليات المشتركة، على فتح أربعة مراكز للتنسيق الامني مع قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها، ومنها مركزاً في قاطع {جيمة} بمحافظة كركوك.





وبحسب كتاب لنائب قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير الشمري الى وزارة الدفاع حصلت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "حصلت موافقة القائد العام للقوات المسلحة على فتح أربعة مراكز تنسيق مشترك مع اقليم كردستان في القيادات أدناه:

أ – قيادة عمليات ديالى في قضاء خانقين.

ب – قيادة عمليات نينوى في مخمور.

ج – قيادة عمليات غرب نينوى في مقر القيادة في الكسك.

د – المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة/ كركوك في منطقة {جيمة}.

ولفت القرار الى "ترشيح ضابط برتبة {عميد – عقيد} لإدارة المركز لحين تنسيب آمرين لها.

وأشار الى "فتح المقرار أعلاه اعتباراً من 20/8/2020".

عمار المسعودي

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