العنف السياسي الصهيوني: أنماط ودوافع - زهير الصباغ

2020/08/22 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الصباغ لا تشكل هذه المحاولة معالجة قضية العنف السياسي الصهيوني كبحث كمي وتاريخي، بل تسعى إلى استكشاف الأنماط وتحليل الدوافع الكامنة وراء الممارسات السياسية العنيفة التي قامت بها الحركة الصهيونية، بمؤسساتها وادواتها، في فلسطين على مدى أكثر من مائة عام.وقبل الشروع في هذه المهمة المركبة، هناك حاجة إلى إلقاء بعض الضوء على ظاهرة العنف العام وأنماطه المتنوعة.



وسيتم ذلك عن طريق إعطاء بعض التعريفات للعن ......





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