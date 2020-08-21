2020/08/22 | 00:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر أمني من شرطة محافظة ذي قار انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة في دراجة نارية وسط ساحة الحبوبي في منطقة مدينة الناصرية، جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار دراجة مفخخة قرب خيام متظاهرين جنوبي العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار دراجة مفخخة قرب خيام متظاهرين جنوبي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).