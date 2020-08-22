إشبيلية بطلاً للدوري الأوروبي بفوز مثير في النهائي على إنتر ميلان

2020/08/22 | 00:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حقق نادي إشبيلية الإسباني لقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" للمرة السادسة في تاريخه، بفوز مثير على إنتر ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف لاثنين في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة كولن الألمانية.



ففي الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء عرقل دييغو كارلوس، البلجيكي لوكاكو ليمنح إنتر ركلة جزاء مبكرة سجل منها مهاجم إنتر الهدف الأول.

وتعادل إشبيلية بضربة رأس لوك دي يونغ وعاد المهاجم الهولندي ليضيف الهدف الثاني بطريقة مشابهة في الدقيقة 33 لكن مدافع إنتر دييغو غودين تعادل من ضربة رأس أيضا بعد لحظات.

وسدد المدافع دييغو كارلوس، ركلة خلفية وأخطأ روميلو لوكاكو مهاجم إنتر في إبعاد الكرة لتسكن شباك فريقه بهدف حسم اللقب.

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