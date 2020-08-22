تحذيرات من إنفلات أمني عقب سلسلة إغتيالات ممنهجة تهدّد السلم المجتمعيش

2020/08/22 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذيرات من إنفلات أمني عقب سلسلة إغتيالات ممنهجة تهدّد السلم المجتمعي بغداد – الزمان اعربت لجنة حقوق الانسان النيابية عن قلقها بشأن الاحداث الاخيرة التي تطال النشطاء المدنيين في القتل او في محاولات الخطف التي تخالف الاعراف الدينية والاتفاقيات الدولية في الحفاظ على حق الانسان بالتعبير عن رأيه وفق الدستور .وقالت اللجنة في بيان […]

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