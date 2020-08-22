وزير الخارجية ينعى السفير السابق احمد بامرني

2020/08/22 | 01:08 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / نعى وزير الخارجية فؤاد حسين السفير السابق احمد بامرني الذي وافاه الاجل اثر اصابته بفيروس كورونا .وقال حسين ، حسب بيان لوزارة الخارجية :" بمزيد من الحزن والاسى انعى صديقي السفير احمد بامرني الذي وافته المنية في محافظة دهوك باقليم كردستان".واضاف :" ان السفير الفقيد كان قد مثل العراق في محافل عدة، وشغل مناصب دبلوماسية رفيعة في بعثات متعددة، وقد ترك اثراً طيباً في قلوب محبيه ومتعلقيه، وحقق النجاحات والمنجزات التي تشهد له بالوطنية وحب العراق ويخلدها التاريخ بصفحات نيرة "./ انتهى

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