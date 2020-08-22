ميسي على عتبة نادي أصحاب المليارات.. لكن بشرط واحد

2020/08/22 | 01:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لكن أشار التقرير إلى أن هذه اللقب قد يتأجل في حال ما قرر ميسي مغادرة برشلونة، حيث هدد النجم الأرجنتيني مغادرة النادي الذي ظل فيه لـ 16 سنة.

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