2020/08/22 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخيار العقلاني في ادارة الاقتصاد – طارق الشيخ علي الانصاري تعتمد نظرية الخيار العقلاني في الاقتصاد على الخيارات البديلة المتاحة في ادارة دفة الاقتصاد من خلال افضل المعلومات والفروض المستخدمة في تحليل السلوك الفردي وتميزه وكذلك اعتماد الحدس والبديهية اللتان يعملان بشكل تلقائي على مدار الوقت دون تدخل المنطق اي ان العمل الجمعي الذي يستند […]

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