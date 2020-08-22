2020/08/22 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكذوبة تفوّق العقل الغربي – حسن عاتي الطائي في بعض الأحيان نقرأ في الصحافة أو في بعض منصات التواصل الإجتماعي أو أثناء حوار يدور بين من يعتقدون بأنفسم أنهم مثقفين أو حتى بين الناس العاديين بأن العقل “الغربي” أرقى وأقوى وأفضل من العقل “العربي” وغيره من عقول الأجناس البشرية الأخرى ويضربون أمثلة كثيرة للتدليل والتأكيد على […]

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