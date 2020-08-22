2020/08/22 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد وواشنطن تتفقان على تنسيق أمني طويل الأمد لمواجهة التهديدات المشتركة الكاظمي : ترامب يتعهّد بسحب القوات الأمريكية خلال ثلاث سنوات بغداد – عبد اللطيف الموسوي واشنطن – مرسي ابو طوق اتفق العراق والولايات المتحدة على إعادة انتشار القوات الامريكية خارج البلاد وسحبها خلال ثلاث سنوات، واختيار فريق فني لإيجاد آلية الانتشار كما جددا التزامهما […]

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