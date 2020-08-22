البرازيل.. 1054 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/08/22 | 01:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت البرازيل ، وفاة 1054 شخصا بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى توثيق إصابة 30355 إصابة مؤكدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبذلك بلغ إجمالي الإصابات 3532330 حالة، والوفيات 113358 حالة وفاة منذ بدء تفشي المرض في البرازيل.

وسجلت البلاد وفق الأرقام المقدمة الخميس الماضي، 45323 حالة إصابة جديدة بالفيروس إضافة إلى 1204 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويوم الأربعاء الماضي أعلنت الصحة البرازيلية تسجيل 49298 إصابة جديدة بالعدوى و1212 حالة وفاة.

المصدر: RT

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