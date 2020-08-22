السودان يعلن بدء فرز أول مناقصة لاستيراد الوقود

2020/08/22 | 02:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الطاقة والتعدين السودانية في بيان لها، الجمعة، أن البلاد بدأت فرز العطاءات في أول مناقصة لها لاستيراد الوقود.

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