2020/08/22 | 03:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

- 1 -

في المنفى

ليس لي من سَلْوى - سوى أن

أستلّكِ من مخيلتي، أجلسكِ أمامي

وأحاوركِ عن قـرب

- 2 -

كلّ مساءٍ أرقب طلّتكِ من ثقب الوحشة

كلّ صباحٍ أتحسسُ سكّركِ في قدح الشاي

وأحتسي مرارتي

- 3 -

أحببتُكِ في سرّي

وحينما فكرتُ لأعلن عن هذا الحب

– بمجرد أني فكرت-

اقتحموا عزلتي،

واقتادوكِ فكرةً من رأسي

وتركوني - يومها - وحيداً أفتّش عنكِ

ورأسي يضجُّ بأفكار

فارغة !

- 4 -

بعد غيابكِ

صرتُ سيد العزلة

تقفُ إجلالاً لي الجدران

- 5 -

أَضْغاث ذكريات

تلك التي كنا نستحضرها معاً

-لحظة ما نلتقي -

على المفترق !

- 6 -

ما لِمواعيدنا حزينة

أراها تذرف الوقت ؟

- 7 -

يتثاءب الطريق

تغفو عيون التراب

تـفـزّ آثاركِ

فتسقط خطاكِ العالقة

- 8 -

تمرّين

أشعرُ وكأنَّ

نظراتكِ

تشطرني نصفين

نصفاً يتهجّى عينيكِ

والنصفَ الآخر

يقرأُ مابين الشفتين

- 9 -

فليهنأ إذن

قلبُك الأعمى بدقاته المنتظمة

وليتخبط قلبي الواهن المرتبك

قلبي الذي يدق – حين تمرّين-

مثل ساعة يعبث بها طفل

-10-

كي أحبّكِ كما يليقُ بكِ

وتحبّيني كما يليقُ بي

لا بُدَّ من واقعٍ مضيء

يليقُ بالحب..!!

-11-

لكي نعيشَ تحتَ سقفٍ واحد،

علينا أن نتمكنَ أولاً

من رفع سقف أمانينا

بما يسمح

لإقامة اثنين في جسدٍ واحد !!

-12-

حينما أمرُّ على مقربة من نافذتك

يكادُ قلبي أن يفرّ منّي

وبالكاد تسيّرني أرجلي

وتدفعني إيماءتك

على فعل ما لمْ يفعلهُ الطفل

-13-

كلّ هذا الضوء الممتد

مابين الأرض والسماء

بالكاد يُضيءُ فقط زاوية من قلبي،

أما ضوؤكِ فيضيءُ يضيءُ قلبي كله

-14-

أتسلَّقُ وجعي

أقفُ على قمة أحزاني

لأُشْعِرَكِ فقط لأُشْعِرَكِ

أنّني أشاركُكِ الفرح

-15-

عطشي يتلاشى وأنا

أنطق أول حرفٍ من اسمكِ

وما أن أكمل نطق ما تبقى منه

أرتوي..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إليكِ وحدكِ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إليكِ وحدكِ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).