"خيانة مروّعة".. قصة سقوط الضابط الأميركي السابق "ابن روسيا"

2020/08/22 | 03:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت، وزارة العدل الأميركية، أن ضابطاً سابقاً في "القبّعات الخضراء"، إحدى وحدات القوات الخاصة الأميركية، اعتقل، الجمعة، ووجّهت إليه تهمة التجسّس لحساب روسيا

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