الإمارات تعلق على تقارير بشأن اتفاق

2020/08/22 | 04:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مسؤول إماراتي رفيع التقارير الإعلامية التي تحدثت عن أن الإمارات وإسرائيل وقعتا مذكرة تعاون في مجال الأمن الداخلي

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