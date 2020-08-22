2020/08/22 | 05:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما لم تتكلل جهوده لشراء نادي نيوكاسل الإنكليزي، يبدو أن صندوق الاستثمار العام السعودي سيركز جهوده على نادي أولمبيك مرسيليا، وفق ما أوردته الصحافة الفرنسية الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل إعلام فرنسية.. السعودية لا تزال مهتمة بشراء مرسيليا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسائل إعلام فرنسية.. السعودية لا تزال مهتمة بشراء مرسيليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).