2020/08/22 | 05:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت، خلال السنوات الأخيرة، في الوسط الفني المصري عدة قضايا إثبات أو إنكار نسب أبناء، أثارت جدلا واسعا واهتماما إعلاميا كبيرا، ومؤخرا ظهرت قضية جديدة تتعلق بالممثلة المصرية الشهيرة هالة صدقي وزوجها سامح سامي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد "إنكاره نسب أبنائه".. اتهامات متبادلة بين ممثلة مصرية وزوجها ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد "إنكاره نسب أبنائه".. اتهامات متبادلة بين ممثلة مصرية وزوجها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).