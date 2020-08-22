2020/08/22 | 06:30 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف مصدر أمني عراقي بارتفاع حصيلة جرحى التفجير الارهابي الذي استهدف ساحة للاحتجاج في مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ارتفاع حصيلة تفجير سرادق "الحبوبي" بالناصرية ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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