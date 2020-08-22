ارتفاع حصيلة تفجير سرادق

2020/08/22 | 06:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني عراقي بارتفاع حصيلة جرحى التفجير الارهابي الذي استهدف ساحة للاحتجاج في مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق....

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