وزير الثقافة : رغبة خليجية وإقليمية للتعاون مع العراق في المجال الثقافي

2020/08/22 | 06:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- كشفَ وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم عن التوجه للاستعانة بالعقول العراقية داخل الوطن أو خارجه، مؤكدا وجود رغبة خليجية واقليمية للتعاون مع العراق.وقال الوزير في تصريح لـ “الصباح” تابعته “المستقلة” ، إن «هناك رغبة من دول الإقليم و الخليج العربي للتعاون مع العراق في إعادة بناء ما دُمّر بالعمليات الإرهابية لاسيما […]

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