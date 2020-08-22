سفير العراق : العلاقات مع قطر تتجه نحو الانفتاح المتبادل

2020/08/22 | 06:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- اكدَ سفير العراق لدى الدوحة، عمر البرزنجي، أن استقرار العراق يمثل اولوية ومصلحة متبادلة لدى دولة قطر، واصفاً العلاقات بين البلدين بأنها متجهة الآن بقوة نحو الانفتاح المتبادل، وفي حين أشار إلى أن التفاهمات وصلت الى مراحلها النهائية لإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة، ورجال الاعمال العراقيين بتصنيفات محددة من سمات […]

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