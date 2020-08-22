العراق يرفض التطبيع مع اسرائيل ويلتزم خيار حل الدولتين

2020/08/22 | 06:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يلتزم بقرارات مؤتمرات القمم العربية بشان حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

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